Coupe du monde de ski: Zermatt se moque des nouvelles directives de l’Etat valaisan

Une dameuse encore hors zone ce week-end

Les promoteurs semblent toutefois se moquer de la CCC, puisque pas plus tard que samedi, une machine évoluait à nouveau dans le périmètre interdit selon les images de la webcam de Testa Grigia. Cela alors que l’Office fédéral de l’aménagement du territoire abonde dans le sens de la CCC, en précisant qu’utiliser des dameuses sur un glacier est très probablement soumis à une autorisation en vertu du droit fédéral. Et la CCC n’en a pas donné sur le Théodule.

Communication troublante de l’autorité

D’après nos sources, il semblerait toutefois que les cartes transmises à la CCC se sont révélées de plus en plus claires en cours de procédure, allant jusqu’à chiffrer au mètre carré près la surface planifiée hors zone (166 m²). Qui plus est, selon un plan de 2021, un tronçon bien plus important se situait déjà en dehors du domaine skiable.