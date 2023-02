Football: Coupe du monde des clubs, une dernière édition avant le passage à 32

En attendant, le tournoi se déroule actuellement au Maroc et quatre clubs sont encore en lice pour succéder à Chelsea. Mardi, les Brésiliens de Flamengo affronteront le club saoudien d'Al-Hilal, vainqueur aux tirs au but des locaux du Wydad AC en quart de finale.

Une décision finalement reportée en raison de la pandémie de coronavirus. Dans un calendrier mondial toujours plus chargé, cette décision ne fait logiquement pas l'unanimité, les syndicats des ligues et des joueurs dénonçant des choix toujours plus dangereux pour la santé des joueurs et sans vision à long terme pour le bien du football et de ses acteurs principaux.