Coupe du monde féminine 2023: Absent pour la finale, le prince William présente ses excuses

«Nous sommes désolés de ne pas pouvoir être là en personne, mais nous sommes très fiers de tout ce que vous avez accompli et pour ces millions de personnes que vous avez inspirées ici et dans le monde entier», poursuit William. «Bonne chance les Lionnesses», ajoute Charlotte, âgée de 8 ans.

Le Premier ministre Rishi Sunak n'ira pas non plus en Australie pour la finale. Le gouvernement sera représenté par le ministre des Affaires étrangères, James Cleverly, et la ministre de la Culture, Lucy Frazer.