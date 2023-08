Coupe du monde féminine 2023: L’Espagne sacrée championne du monde en battant l’Angleterre

Cette success story ibère tombe un peu de nulle part, face à un ogre anglais qui semblait mûr pour que, enfin, «football is coming home» pour la première fois depuis 1966. Car l’Angleterre et son championnat sont devenus une superpuissance du jeu de ballon au féminin. Pendant ce temps-là, l’Espagne a certes rempli ses immenses stades pour quelques matches de gala en championnat, mais c’est surtout la crise autour de sa sélection qui a défrayé la chronique. Seules trois des quinze «rebelles» sont rentrées dans le rang pour ce Mondial, mais ça a suffi pour grimper sur le toit de la planète foot.

Le si critiqué sélectionneur Jorge Vilda a réussi un exploit phénoménal, le tout en se privant en finale des services d’Alexia Putellas, double Ballon d’or en titre et encore convalescente, jusqu’à la 90e minute. Les Espagnoles n'ont quasiment laissé aucune chance à leurs opposantes et leur collectif bien huilé a certaines fois donné le tournis aux «Lionesses». Pas mal pour une sélection qui n’avait jusqu’ici jamais remporté le moindre match à élimination directe lors d’une Coupe du monde… En prime, elle a pris sa revanche sur le dernier Championnat d’Europe (2-1 ap), quand elle avait perdu le titre à la 110e minute sur un but de Chloe Kelly.