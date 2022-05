Coupe du monde: l’Ukraine joue mercredi contre l’Ecosse

Football : Coupe du monde: l’Ukraine peut enfin jouer contre l’Écosse

Repoussé à cause de la guerre en Ukraine, le barrage entre la «Zbirna» et les Écossais se déroulera mercredi soir à Glasgow sur match unique.

À cause de la guerre, l’Ukraine a dû s’exiler en Slovénie pour préparer ce barrage.

La Coupe du monde attend ses ultimes participants: les trois derniers billets pour le Mondial-2022 vont être attribués début juin via des barrages organisés en Europe et au Qatar, qui pourraient permettre à l’Ukraine, ébranlée par la guerre, d’arracher une qualification hautement symbolique.

«Rejeter toute pensée parasite»

«Mais nous lisons les nouvelles, nous appelons nos familles et amis et nous connaissons la situation dans le pays. C’est pourquoi les choses sont différentes, jour après jour – parfois c’est normal, parfois on est soucieux – parce que les roquettes continuent de voler», a-t-il dit, cité sur le site internet de sa fédération.