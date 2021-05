Ski alpin - Coupe du monde: Zermatt frappe fort

Les stations voisines applaudissent

Le monsieur ski de Crans-Montana pointe tout de même du doigt un problème: «Wengen et Aldelboden, chez les messieurs, Crans-Montana et St. Moritz, pour les dames, représentent la Suisse. Il faut que Zermatt soit une course supplémentaire et pas que la Fédération internationale enlève une date à notre pays.» Marius Robyr ne se sent pourtant pas en danger, puisque sa station est candidate à l’organisation des Championnats du monde, avec l’espoir de les décrocher pour 2027. Dans ce cas, la FIS devrait renforcer sa collaboration avec le Haut-Plateau et non pas le rayer de son planning.