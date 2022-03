Genève aéroport : Coupes budgétaires et reprise des vols ont limité les dégâts

En 2021, Cointrin a enregistré une perte d’un peu moins de 89 millions de francs, contre près de 130 l’année précédente.

L’an dernier, Cointrin a vécu une année encore marquée par la crise sanitaire. Dans son bilan annuel, la direction a toutefois relativisé la situation: «Grâce à une reprise marquée au deuxième semestre et d’importantes mesures de réduction des coûts, en 2021, Genève Aéroport a enregistré une perte de 88,9 millions de francs, nettement inférieure à celle de 2020 (129,5 millions).» Les revenus ont progressé de plus de 9% par rapport à 2020 pour atteindre 209 millions de francs l’an passé.

Importantes réductions de coûts

Les dépenses d’exploitation ont été révisées à la baisse à plusieurs reprises en cours d’année, atteignant 227 millions de francs en 2021 . De nombreux projets ont également dû être arrêtés ou repoussés, avec une diminution des investissements de 24 millions de francs par rapport à 2020. Les charges de personnel ont également fait l’objet de coupes, avec une réduction de pratiquement 14%. Les effectifs de Cointrin sont ainsi passés de 1'041 équivalents plein temps fin 2020 à près de 998 , un an plus tard. En octobre 2021, Cointrin a annoncé la suppression de 22 nouveaux emplois. Cette nouvelle mesure d’économie avait fait l’effet d’une bombe au sein de la Commission du personnel.

Vols fortement touchés

Le nombre de voyageurs s’est élevé à 5,9 millions l’an passé. C’est 5,8% de mieux qu’en 2020, mais 67% de moins qu’en 2019. La force des connexions en Europe a constitué l’élément fort du rebond d’activités durant l’été 2021. Dès le mois de juillet, Genève Aéroport a pu compter sur le retour des long-courriers. Les destinations desservies, elles ont diminué, passant de 147 en 2020 à 137 l’an dernier. Le nombre de compagnies aériennes opérant de et vers la plateforme aéroportuaire a aussi baissé. Elles n’étaient plus que 48 l’an passé, contre 54 en 2020, et 57 en 2019.