Volleyball – Coupes d’Europe: Chênois chute, le LUC passe

Les joueurs de Chênois ont joué en Bulgarie avec un équipement de fortune et des chaussures achetés sur place. DR

Déjà battu au match aller, Chênois a été éliminé en 16es de finale de la CEV Cup, mardi soir, après avoir perdu le match retour 3-1 (17-25 29-27 25-21 25-20) en Bulgarie, contre Burgas.

Mais avant d’entrer en jeu et de remporter haut la main le premier set, Chênois en a connu des péripéties. Lundi, des bords de la Seymaz à ceux de la mer Noire, son voyage aura duré plus de dix heures. Finalement, tout le monde est arrivé à bon port à Burgas, sauf les bagages, restés en rade à Vienne.

Ce mardi matin, il a donc fallu trouver un équipement de fortune - confectionné sur place de nuit grâce à l’entregent des dirigeants bulgares -, acheter plusieurs paires de basket et se soumettre à un test PCR pour assurer un retour en Suisse sans anicroche. Chef de mission, Jacques Jeannerat, l’ancien directeur de la Chambre économique genevoise, a eu du boulot plein les bras!

Difficile dans ces conditions rocambolesques de conserver son influx, d’autant qu’une dernière tuile est tombée sur l’équipe avec le forfait tardif de son capitaine, Dejan Radic, déjà out lors du match aller et cette fois malmené par des adducteurs douloureux. Cela n’a pas empêché le champion en titre d’entamer la partie tambour battant, d’assommer son rival bulgare et de mener au score 25-17 et 22-20. A ce moment-là, Chênois tutoyait l’exploit et les géants de Burgas avaient un genou à terre.

Au bout de la ligne, après un match aussi frustrant que celui perdu 2-3 une semaine plus tôt à Sous-Moulin, Léo Meyer en convient: «on devait remporter ce deuxième set et là, tout était possible. On aurait été en position de force. Seulement, on a commencé à commettre des erreurs, à perdre des points bêtes et à remettre notre adversaire en jeu.» C’est ainsi que Burgas et son pointu slovaque Firkal se sont mis à renverser la vapeur et à prendre l’ascendant sur Chênois malgré les 23 points de Strahinja Brzakovic et la bonne prestation du remplaçant Enes Perezic.

«On n’a pas lâché, on s’est battu comme je l’avais dit la veille à l’aéroport. Ce match, on pouvait le gagner, même sans caleçon, même avec des maillots trop grands. C’est vraiment dommage. Il faudra retenir la leçon, travailler encore plus fort à l’entraînement. La saison est encore longue, on a encore beaucoup de matches à gagner, une Coupe et un titre à conquérir», conclut le passeur français. Le prochain, ce sera dans dix jours à Dorigny contre le LUC.

Exploit du LUC

Les Lausannois qui, eux, se sont qualifiés pour les huitièmes de finale de la Challenge Cup. Vainqueurs au match aller à Dorigny après un gros match contre les vice-champions de Biélorussie, Stroitel Minsk (3-2), les hommes de Max Giaccardi ont réalisé un nouvel exploit, mardi soir à Minsk en s ’ imposant 3-2 (14-25 22-25 31-29 25-19 15-13).

Après un long voyage qui les a menés à Istanbul, en raison du nombre restreint de compagnies qui desservent la Biélorussie, ils ont dû jongler avec la durée de validité des tests PCR.

Néanmoins, une fois sur le parquet, les Vaudois ont d ’ abord subi le jeu des hôtes. Menés deux sets à zéro, ils ont fait un énorme troisième set, remporté 31-29, pour revenir dans la rencontre. Sonné s , les Biélorusses ont lâché la quatrième manche et le golden set.