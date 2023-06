Couple vaudois accusé d’avoir orchestré des accidents fictifs

«Tous les sinistres ont été déclarés par des constats à l’amiable. Il y a eu plusieurs accidents avec les mêmes personnes aux mêmes endroits.» Le procureur Christian Maire a dénombré, entre 2012 et 2016, 19 cas suspects, qui ont généré des prestations d’environ 200’000 fr. de la part des assureurs. «Afin de brouiller les pistes, les accrochages survenaient souvent après une vente et une nouvelle immatriculation des véhicules», ajoute-t-il. Un garagiste, Tiago*, et sa femme, Esmeralda*, sont poursuivis pour escroquerie par métier. Lundi, devant le Tribunal d’Yverdon-les-Bains, ils ont nié les faits. Selon le procureur, monsieur se chargeait des dépannages et madame de la partie administrative.