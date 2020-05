Zoug

Couple condamné pour empoisonnement au Paracétamol

Le Tribunal fédéral confirme le verdict de la justice zougoise en condamnant une femme et son compagnon pour tentative d’empoisonnement .

La condamnation du couple qui avait tenté d'empoisonner le mari de Madame en lui faisant ingérer durant des mois des doses massives de Paracétamol est définitive. Le Tribunal fédéral confirme le verdict de la justice zougoise. La femme écope de 9 ans et 7 mois de détention et son compagnon de 10 ans.

Une première condamnation à 10 ans et 10 et 8 mois, respectivement, avait été annulée en juin 2019. Le Tribunal fédéral avait admis le recours du couple et demandé à la Cour suprême du canton de Zoug de faire compléter les analyses médicolégales.