Pakistan : Couple de chrétiens condamné à mort pour blasphème acquitté

En 2014, un couple de chrétiens avait été reconnu coupable de blasphème envers le prophète Mahomet. Il avait écopé de la peine capitale, mais la justice pakistanaise vient de faire volte-face.

Question sensible

L’islam dans son interprétation stricte interdit toute représentation de Mahomet et la question du blasphème est particulièrement sensible au Pakistan, où elle transcende les frontières entre les partis et où même des allégations non prouvées d’offense faite à l’islam peuvent entraîner assassinats et lynchages.