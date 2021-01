Indonésie : Couple de lesbiennes expulsé de Bali pour des tweets «dérangeants»

Les autorités indonésiennes ont annoncé leur intention d'expulser un couple de lesbiennes américaines, après avoir décrit Bali comme étant, entre autres, un paradis pour gays.

Les autorités indonésiennes ont annoncé leur intention d’expulser un couple de lesbiennes américaines de Bali après une série de tweets jugés «dérangeants», qui vantaient le faible coût de la vie et décrivaient l’île comme un paradis pour les homosexuels.

Conseils pour contourner les règles anti-Covid

L’officier de justice Jamaruli Manihuruk a indiqué mardi soir à des journalistes que l’Américaine et sa compagne seraient renvoyés aux Etats-Unis car elle était «soupçonnée d’avoir intentionnellement publié des informations dérangeantes» sur Bali.

Énumérant les bienfaits de l’île hindouiste appréciée des touristes, la jeune femme avait indiqué que l’île était «accueillante pour les homosexuels» et soulignait qu’elle abritait une communauté noire.

Kristen Gray a insisté n’avoir commis aucun délit et soupçonne les autorités à se cacher derrière cet argument pour la renvoyer. «Je ne suis pas coupable (...) je suis expulsée parce que je suis homosexuelle», a-t-elle protesté.

Mal vue, même des militants LGBT

Les relations sexuelles entre personnes du même sexe ne sont pas interdites en Indonésie mais la communauté LGBT est souvent discriminée et fait face à des attaques de plus en plus fréquentes ces dernières années.