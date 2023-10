Couple de policiers tué (F): Perpétuité requise contre le complice du tueur 

Le 13 juin 2016, Jessica Schneider , 36 ans, fonctionnaire de police au commissariat de Mantes-la-Jolie, a été égorgée sous les yeux de son fils de trois ans par Larossi Abballa. L’assaillant, qui était connu des services de renseignement et a revendiqué son acte au nom de l’organisation Etat islamique (EI) dans une vidéo, a ensuite tué de neuf coups de couteau Jean-Baptiste Salvaing, 42 ans, commandant au commissariat des Mureaux, qui s’apprêtait à rentrer chez lui. Larossi Abballa a été abattu par les policiers du RAID lors de l’assaut pour libérer l’enfant du couple.

«Haine pour la démocratie»

La présence d’une «trace ADN pure» de l’accusé au domicile des deux fonctionnaires «signe de façon irrévocable la complicité de Mohamed Lamine Aberouz dans les crimes commis par Larossi Abballa», a affirmé la représentante du parquet avant de réclamer «la peine maximum» prévue par la loi. «Il y a l’adhésion avec l’idéologie de (l’organisation) Etat islamique, la proximité et l’influence sur Larossi Abballa, la méthodologie et la connaissance de Mohamed Lamine Aberouz qu’on retrouve dans la revendication, son ADN sur l’ordinateur des victimes, l’absence d’alibi, la destruction de preuves immédiatement après l’attentat, les propos évolutifs et les incohérences. Evidemment qu’il est coupable», a résumé l’avocate générale.