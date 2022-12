La Fouly: une avalanche emporte un couple, l'homme décède

La Fouly (VS) : Couple emporté par une avalanche: seule la femme a survécu

Police cantonale VS

La femme, partiellement recouverte, a pu s’extraire d’elle-même et appeler au secours et d’autres randonneurs, qui se trouvaient dans les environs, ont pu rapidement arriver sur place. Ils ont recherché et trouvé le malheureux, un Bernois de 54 ans domicilié dans le canton de Vaud.