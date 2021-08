Neuchâtel : Couple sanctionné pour avoir harcelé le dealer de madame

Difficile de décrocher quand on vit à côté de son dealer. Pour le forcer à déménager, un couple

lui a pourri la vie. Il a fini par porter plainte.

Ils n’ont pas pris de gants pour faire comprendre à Patrick* qu’il devait arrêter de fournir Nathalie* en cocaïne. Entre ­novembre 2020 et février 2021, Julien* et sa compagne ont décidé de rendre la vie du dealer insupportable. Décidée de sortir de la toxicomanie, Nathalie a d’abord dénoncé Patrick à la police. Ensuite le couple de Bevaix (NE) a fait en sorte que tout le voisinage soit au courant des activités illicites du locataire, placardant une affiche avec «Drogué de merde» sur sa voiture. La même inscription a été glissée dans sa boîte aux lettres. Afin de l’inciter à déménager, Julien et Nathalie ont aussi déposé un rat mort et de la farine sur son paillasson.

Dealer agressé chez lui par le couple

Plainte du dealer

Après avoir supporté tous ces assauts répétés, le dealer a réagi en portant plainte. Poursuivis notamment pour diffamation et injure, dommage à la propriété d’importance mineure et tentative de contrainte, Julien et Nathalie ont été sanctionnés par ordonnance pénale. L’homme a écopé d’une peine de 120 jours-amende à 30 fr avec un sursis de trois ans, d’une amende de 600 fr ( liée à une affaire d’excès de vitesse sur la route) et 500 fr de frais de procédure. Nathalie, quant à elle, a eu une peine un peu plus légère: 90 jours-amende à 30 fr avec un sursis de deux ans, une amende de 300 fr et 400 fr de frais de procédure.