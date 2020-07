il y a 1h

Couples à distance: Berne accepte de rouvrir les frontières

Face à une campagne orchestrée sur les réseaux sociaux, la Confédération va faire une exception à ses restrictions d’entrée. Reste à définir des règles pour éviter les abus.

de Yannick Weber

Solange pourrait bientôt pouvoir revoir son copain Diego, qui vit en Colombie, grâce à une exception prévue par Berne. DR

Elle vit en Suisse, son copain en Colombie. Depuis la fermeture des frontières, Solange, 31 ans, n’avait plus d’espoir de revoir rapidement Diego, qu’elle a rencontré lors d’un séjour de plusieurs mois en Amérique du Sud. La Suisse n’accepte pour l’heure plus les entrées pour raisons touristiques aux ressortissants des états tiers (hors Schengen et hors UE). Plusieurs jeunes couples, qui vivent à distance et sans être mariés, sont concernés et les témoignages affluent.

La situation est identique dans la quasi totalité des pays européens. Une campagne sur les réseaux sociaux a récemment été lancée à large échelle pour exiger des Etats qu’ils fassent une exception et lèvent leurs restrictions pour les couples non-mariés qui attendent de se retrouver.

La Suisse dit oui

Avec le hashtag «LoveIsNotTourism», des couples ont inondé internet de leurs témoignages et exercé une grosse pression via notamment une multitude de pétitions. En Suisse, le mouvement a été publiquement soutenu par les Verts et par le PS. Le Danemark, la Norvège et l’Autriche ont initié le mouvement: les gouvernements de ces trois pays ont accepté de laisser entrer les conjoints.

Et la Suisse va devenir l’un des rares pays à suivre. «Nous avons beaucoup de compréhension pour les personnes dans cette situation. Nous allons adapter le plus vite possible nos conditions d’entrée», a expliqué vendredi dernier Barbara Büschi, directrice suppléante au Secrétariat aux migrations.

Des critères à fixer

Le président des Verts Balthasar Glättli s’est réjoui de la décision mais a précisé: «Restons prudents avant de sabrer le champagne». Et pour cause: la Suisse ne va pas non plus ouvrir les vannes sans contrôles. Pas question de faire entrer en Suisse son «match» Tinder que l’on n’a pas encore rencontré. Pas question non plus de faire semblant d’être en couple pour faire immigrer n’importe qui. «Nous sommes en contact avec le Danemark, l’Autriche et la Norvège et travaillons avec les douanes et le Département des affaires étrangères pour fixer les critères d’autorisation d’entrée», a ajouté Barbara Büschi. La Suisse devrait faire entrer en vigueur sa politique au début du mois d’août et doit préciser les modalités et moyens de contrôles avant la fin juillet.