Une jeune femme s’en est pris violemment à la passagère d’un bus, puis une semaine plus tard à une passante, à la gare Cornavin, à la fin du mois dernier. Ses gestes restent inexpliqués. Elle a finalement été appréhendée pour lésions corporelles simples et injures.

Tout a commencé le 23 octobre. Dans un bus, la prévenue a soudainement asséné plusieurs coups de coude dans les côtes et insulté une dame, sans raison apparente, selon cette dernière. Elle a aussi essayé de la faire tomber de son siège, avant de la saisir par le cou et de lui tirer les cheveux. Un passager est alors intervenu. L’assaillante, une Congolaise née en 1992 et domiciliée à Genève, est parvenue à quitter les lieux, mais «les faits ont pu être confirmés par les images de vidéosurveillance», précise la police.