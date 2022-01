Bilan du Nouvel-an en Suisse : Coups de couteau, cheveux en feu et pétards sur un bus ont occupé la police

Les polices cantonales tirent le bilan de leur nuit du Nouvel-An. Nombreux sont ceux qui ont commencé 2022 brûlés, mordus, pelottés par des lourds ou plantés par des couteaux.

Couteaux de sortie

Dans le canton de Berne, on signale plusieurs altercations au couteau. Un homme a été blessé à l’oeil à Bienne (0h10), un autre a été retrouvé gisant après un coup de couteau à Langenthal (3h10). Un participant à une autre empoignée avec un couteau (Bienne, 4h45), agressif et résistant aux agents intervenus, a été mordu par un chien policier et emmené au poste.

Cheveux en feu

La police zurichoise dit aussi avoir arrêté un jeune de 18 ans qui avait été aperçu par une patrouille en train de «toucher une femme de manière indécente». Il a été emmené au poste. Au petit matin, la police était informée qu’une femme avait été touchée par des feux d’artifice. À 21 ans, «elle a subi un possible traumatisme dû aux détonations et ses cheveux ont été légèrement brûlés», dit la police.

À Schaffhouse, la nuit a été plus calme et le communiqué se permet un peu de légèreté dans le ton. En dehors des habituels petits incendies de poubelles ou autres mobiliers urbains, la police signale avoir aperçu un conducteur avec une conduite hésitante et l’a intercepté à 0h01, se demandant s’il s’agirait «du premier conducteur du pays à se voir retirer son permis par la police en 2022». «Une heure et une visite à l’hôpital plus tard, c’était chose faite», a confirmé la police.