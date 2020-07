Vaud

Coups de couteau ou de marteau? Les expertes ont tranché

En ouverture d’un procès pour meurtre, les médecins légistes ont présenté leurs conclusions lundi au Tribunal de Vevey.

C’est une embrouille classique entre des toxicos et un trafiquant. Sauf que celle-ci s’est terminée dans une mare de sang, dans un appartement de Clarens occupé illégalement, en janvier 2019. Frappé à huit reprises par un Belge, en séjour de «courte durée», un dealer nigérian de 27 ans s’est effondré au sol, une lame de 12 cm dans le corps. C’est ce dernier coup, porté sous la clavicule, qui a provoqué l’hémorragie létale: un collègue et compatriote du trafiquant a retiré la lame, tandis que le meurtrier présumé, 28 ans, et son chauffeur suisse de 27 ans s’enfuyaient. Tous deux ont comparu, lundi, devant le Tribunal de l’Est vaudois.