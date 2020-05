Canton de berne

Coups de feu à Bienne: trois auteurs présumés arrêtés

Trois hommes, âgés de 22, 26 et 40 ans, sont fortement soupçonnés d’avoir participé à une altercation le 3 mai dernier à Bienne.

À la suite d’importantes investigations, la police a pu arrêter plusieurs personnes dans le cadre de deux actions ciblées menées les 5 et 26 mai à Bienne et à La Chaux-de-Fonds (NE). Trois hommes, âgés de 22, 26 et 40 ans, fortement soupçonnés d’avoir participé à l’altercation ont ensuite été placés en détention provisoire, ont indiqué vendredi la police bernoise et le Ministère public régional Jura bernois Seeland.