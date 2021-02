Yverdon-les-Bains (VD) : Coups de pouce à fonds perdu: déjà quinze bénéficiaires

La Ville a créé un fonds pour aider les personnes et entreprises qui se retrouvent en difficulté, en raison de la pandémie de Covid-19. Plus d’un tiers du montant prévu a déjà été distribué.

La Ville d’Yverdon-les-Bains (VD) ne laisse pas tomber ses concitoyens et ses entrepreneurs. Un fonds de soutien, doté de 500’000 francs, avait été créé en décembre dernier pour venir en aide à ceux que la pandémie de Covid-19 a mis dans une situation financière difficile. À fin janvier, la commission d’attribution de ce fonds avait déjà traité 15 des 27 dossiers reçus et alloué un montant total de 185’300 francs. Ce bilan intermédiaire a été présenté mardi soir au Conseil communal.

Ces aides, qui viennent en complément de celles octroyées par la Confédération et le Canton, ont été plafonnées à 20’000 francs pour une entreprise et 5000 francs pour un particulier. À noter que ces montants sont distribués à fonds perdu et qu’ils n’auront pas à être remboursés. Les demandes reçues par les autorités de la capitale du Nord vaudois émanent principalement de sociétés (21 sur 27). À ce jour, les bénéficiaires se comptent principalement parmi les restaurateurs et les petits commerçants. Quant aux particuliers, il s’agit de personne ayant un statut de travailleur indépendant.