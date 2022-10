«Sabotage» de Nord Stream : Coupure générale d’électricité sur l’île danoise de Bornholm

L’opérateur danois du réseau à haute tension Energinet pense que l’origine de la panne qui a touché lundi matin l’île danoise de Bornholm, proche du lieu présumé du sabotage du conduit Nord Stream, provient du câble électrique sous-marin reliant l’île de 40’000 habitants au continent. La cause exacte n’a cependant pas encore été identifiée avec certitude.

«Il y a un défaut d’approvisionnement, et Bornholm est sans électricité depuis 07h50», a expliqué à l’AFP une porte-parole d’Energinet. «Nous pensons que cela peut venir du câble (sous-marin) mais cela peut très bien venir d’autre part dans le système», a-t-elle précisé. Le courant devrait être rétabli sur l’île à la mi-journée grâce aux moyens de production locaux.

Détonations et sabotage ?

L’incident intervient deux semaines après la découverte à l’est de l’île de quatre énormes fuites dans les deux gazoducs Nord Stream reliant la Russie à l’Allemagne, provoquées selon les enquêteurs par des détonations sous-marines et un très probable sabotage. La Russie, vers laquelle tous les regards se sont tournés, rejette toute responsabilité et accuse, elle, les Occidentaux.