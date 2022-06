Zurich : Cour d’immeuble privée: les voyeurs risquent une amende salée

Dans un immeuble d’habitation flambant neuf d’Oerlikon, les curieux n’ont pas intérêt à s’aventurer dans l’espace commun des habitants, sous peine de devoir régler une facture de 2000 francs.

Les badauds et les curieux ne sont pas les bienvenus dans le nouveau lotissement de la Eggbühlstrasse à Zurich-Oerlikon. Seuls les locataires et leurs visiteurs sont autorisés à pénétrer dans la cour intérieure et à utiliser l'aire de jeux de cet immeuble construit en 2021.