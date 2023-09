La Russie fustige l’Ukraine «russophobe et néo-nazie» à la CPI

Moscou a fustigé Kiev lundi, qualifiant le gouvernement ukrainien de « russophobe et néonazi» devant la Cour internationale de justice (CIJ) où les deux pays s’affrontent dans une procédure lancée par l’Ukraine qui accuse la Russie d’avoir utilisé à tort des allégations de génocide pour justifier son invasion en 2022.

Le président russe Vladimir Poutine avait en partie justifié cette opération militaire déclenchée le 24 février 2022 par des accusations de «génocide» orchestré par Kiev dans l’Est russophone de l’Ukraine. Deux jours plus tard, le 26 février 2022, Kiev avait saisi la CIJ, «niant catégoriquement» cette affirmation et arguant que l’utilisation comme prétexte par la Russie d’un «génocide» allait à l’encontre de la Convention des Nations unies sur le génocide de 1948.

Kiev ne pourrait pas être «plus éloignée de la vérité»

Les politiques menées par le régime de Kiev [sont] fermement ancrées dans l’Histoire, les doctrines et les pratiques nazies

«Quant aux préoccupations exprimées à l’égard de la menace de génocide, comme je l’ai indiqué, elles ne sauraient surprendre compte tenu des politiques menées par le régime de Kiev, fermement ancrées dans l’Histoire, les doctrines et les pratiques nazies», a déclaré Kuzmin, devant les juges et séparé de seulement quelques mètres de hauts responsables ukrainiens. La position juridique de l’Ukraine est «intenable» et «va à l’encontre de la jurisprudence bien établie» de la Cour, a conclu Kuzmin.