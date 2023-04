Suisse: Coureur d’élite expulsé pour fraude à l’aide sociale

Arguments estimés peu convaincants

La Haute Cour suit cette appréciation car les parents de l’homme vivraient désormais à l’intérieur du pays et non plus dans le nord du pays, où une guerre civile faisait rage jusqu’à récemment. L’Éthiopien a deux enfants en Suisse, mais la relation avec leur mère est terminée. La Cour suprême ne voit donc pas de cas de rigueur pour qu’il reste en Suisse. «La loi est stricte pour toutes les personnes déboutées et ce n’est pas parce que l’homme est un coureur à pied accompli qu’il bénéficie d’un traitement de faveur», a motivé la Cour.