La police a arrêté «six de nos organisateurs et a saisi des centaines de pancartes» frappées du slogan «Not my King» (pas mon roi), a indiqué à un porte-parole du groupe Republic. Des centaines de partisans du mouvement étaient rassemblés tôt samedi matin à Trafalgar Square, sur le parcours de la procession . Le président de Republic Graham Smith fait partie des personnes arrêtées, a précisé le groupe. «Libérez Graham Smith», ont crié les manifestants sur place.

«C’est exactement pour cela que nous sommes là aujourd’hui. Parce que la monarchie représente tout ce qui va mal au Royaume-Uni: les privilèges, les inégalités et l’absence de démocratie», a déclaré Martin Weegman, un des manifestants anti-monarchie. Autour de centaines de militants, arborant pancartes «Citizens not Subjects» (citoyens, pas sujets) ou «Abolish the Monarchy», des défenseurs de la royauté mi-amusés, mi-médusés leur répondaient par un «God save the King».