Couronnement Charles III: les exigences démesurées de Harry et Meghan

Après un bras de fer d’environ un mois, il a été décidé que Harry se rendrait seul à Londres, sans avoir obtenu ce qu’il demandait. Selon 7 sur 7, les exigences des Sussex étaient «démesurées», et concernaient «à peu près tout ce qui était prévu». «Ils voulaient être reçus en tant que membres de la famille royale, et pas seulement en tant qu’invités», explique Robert Lacey, expert en royauté. «En tant que membres non actifs de la famille royale britanni­que, les Sussex n’étaient pas censés jouer un rôle formel pendant la cérémonie, mais ils ne voulaient pas être relégués au second plan», ajoute-t-il.