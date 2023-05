Couronnement Charles III: Harry n’a pas vu la famille royale

Bien sûr, on ne s’attendait pas à de longues embrassades devant l’abbaye de Westminster. Les relations entre le prince Harry et le reste de sa famille étant plus que tendues, la perspective d’assister à de chaleureuses retrouvailles relevait de la douce utopie. Il s’avère en effet que le duc de Sussex s’est limité au service minimum samedi, à l’occasion du couronnement de son père. Selon le «Telegraph», le prince exilé aux États-Unis a fait un aller-retour express entre Londres et Los Angeles, sans passer par la case «famille».