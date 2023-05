Couronnement Charles III: Kate, William et les enfants chez les scouts

Après un week-end festif, des centaines de milliers de missions de volontariat sont à pourvoir auprès des plus des 1500 associations qui participent au «Big Help Out». Le roi Charles et la reine Camilla n’y participeront pas mais d’autres membres de la famille royale devraient faire une apparition. William et Kate ont par exemple rencontré des scouts et le prince Edward et son épouse Sophie sont à Reading, avec une association de formation des chiens d’aveugles.