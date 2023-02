Les Spice Girls approchées pour le couronnement de Charles III

Angleterre : Couronnement de Charles III: les Spice Girls dans le viseur

En 1997, le prince Charles avait pris la pose avec les Spice Grils et Nelson Mandela en Afrique du Sud.

Dans à peine plus de trois mois se déroulera le couronnement du roi Charles III, à Londres. La cérémonie aura lieu le 6 mai 2023 , mais les festivités dureront trois jours, durant lesquelles un concert réunissant des stars sera organisé au château de Windsor . Si le palais de Buckingham n’a pas encore donné de noms, le «Sun» révèle que les organisateurs du show font tout leur possible pour que les Spice Girls acceptent de chanter le soir du 7 mai.

«Le groupe considère sérieusement un retour sur scène à cinq pour un événement historique comme celui-là. Mel B et Mel C sont les meneuses et elles aimeraient vraiment que ça arrive», ont révélé des personnes bien informées au tabloïd. La dernière fois que les Spice Girls se sont produites toutes ensemble remonte à la cérémonie de clôture des Jeux olympiques de Londres, en 2012.