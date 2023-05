Couronnement Charles III : Lula révèle la première chose que le roi Charles lui a demandé de faire 

«C’est la première chose que le roi m’a dit»

Lula et le monarque se sont rencontrés à Buckingham Palace vendredi soir, à la veille du couronnement de ce dernier. «La première chose que le roi m’a dit, c’est que je devais m’occuper de l’Amazonie. Je lui ai répondu: «j’ai besoin d’aide»», a expliqué le président du pays qui abrite plus de 60% de la plus grande forêt tropicale de la planète lors d’une conférence de presse à Londres. Vendredi, à l’issue d’une rencontre entre Lula et le Premier ministre britannique Rishi Sunak, le Royaume-Uni s’est engagé à verser 80 millions de livres (environ 92 millions d’euros) au Fonds Amazonie, créé en 2008 pour préserver la forêt, et dont la Norvège est le principal bailleur.