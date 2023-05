Couronnement Charles III: Madame Tussauds snobe Meghan Markle

Un choix d’autant plus surprenant que Madame Tussauds Sydney possède bel et bien une statue de Meghan Markle dans sa collection, ce qui n’est pas le cas pour la reine Camilla. Harry s’efforcera de faire bonne figure lors du couronnement de son père. Il ne devrait jouer aucun rôle ce jour-là et n’apparaîtra pas au balcon du palais de Buckingham. Sa femme, elle, restera en Californie avec Lilibet et Archie, qui fêtera son quatrième anniversaire le jour du couronnement. D’après le journaliste britannique Omid Scobie, proche du couple, cette collision de dates aurait joué un rôle dans la décision de Meghan Markle.