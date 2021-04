Il a été décidé d’assurer une stabilité dans les modalités d'enseignement à six semaines du début des examens, explique l’alma mater. De plus, avec 19’000 étudiants, les exigences sanitaires posent de « très gros problèmes logistiques » , ajoute le recteur Yves Flückiger dans le quotidien. Dans les six Hautes Ecoles spécialisées du canton, qui comptent 6200 étudiants, l’enseignement en présence a toujours pu être maintenu en partie. Le volume des cours en classe varie d’un établissement à l’autre.