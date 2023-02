Sécurité: Cours à nouveau obligatoires pour les détenteurs de chiens à Fribourg

Pour tous les chiens

L’introduction de ce cours obligatoire s’adressera à tous les nouveaux détenteurs de chien ou pour ceux qui n’en ont plus détenu depuis dix ans. Une attestation sera alors délivrée, attestation qui devra ensuite être présentée aux autorités qui la requièrent, comme une commune lorsqu’elle procède à l’enregistrement du chien dans la base de données Amicus.

«Par ce biais, il sera ainsi possible de les informer sur leurs obligations afin de garantir le bien-être de l’animal et les autres obligations relatives à la détention d’un chien, mais également sur leurs responsabilités relatives à la sécurité publique, la sécurité intrafamiliale (prévention des accidents par morsure) et ainsi de développer le civisme canin», précise le gouvernement.