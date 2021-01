Suisse : Cours de masturbation financés par Berne: une élue UDC indignée

Une conseillère nationale du parti agrarien s’insurge contre le subventionnement de SANTE SEXUELLE SUISSE qui promeut les plaisirs sexuels solitaires.

Et pourtant, la masturbation reste un sujet tabou. Pour y remédier, SANTE SEXUELLE SUISSE avait donc lancé sa «déclaration de guerre à un tabou qui a trop longtemps prévalu», rappelle le journal alémanique. Avec une campagne rappelant en particulier aux jeunes que la masturbation fait partie de la vie quotidienne au même titre que le brossage de dents. L’organisation faîtière s’intéresse en particulier aux jeunes filles et jeunes femmes, «moins susceptibles d’admettre qu’elles se masturbent. La honte et le sentiment de faire quelque chose d’interdit sont trop grands», déclare Vittoria Burgunder, porte-parole de l’organisation. Le thème de la masturbation doit donc aussi être abordé dans les cours d’éducation sexuelle, exige l’organisation.