Fribourg: Cours d’eau pollué lors de travaux de forage

Pol. Cant. FR

Le limon était visible dans l’eau et des boues de forage qui se sont fixées dans le lit du ruisseau ont touché l’habitat macrofaune.

Mercredi, vers 16h, un garde-faune, un représentant du Service fribourgeois de l’environnement et des agents de la police cantonale fribourgeoise se sont rendus à Prez-vers-Noréaz (FR), où une pollution était signalée dans le Palon. Celle-ci était visible sur plus de 1,5 km, soit jusqu’au lac de Seedorf. Elle était due au déversement de limon dans le ruisseau et provenait de travaux de forage réalisés sur une propriété privée.