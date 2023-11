Suisse: Il y aura deux fois plus de moules quagga dans vingt ans

De nombreux cours d’eau suisses sont la proie de la moule quagga, une espèce envahissante, originaire du nord de la mer Noire. Elle se développe à une telle vitesse que les autorités n’hésitent pas à se munir d’obus pour s’en débarrasser, comme ce fut le cas sur la Riviera et dans le lac de Constance. Il n’est désormais plus possible de stopper sa dynamique d’envahissement en Suisse.