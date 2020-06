Genève

Cours décalés le matin pour les élèves du Cycle

Les 12 à 15 ans seront convoqués entre 8h30 et 8h45 dès la rentrée. Cette disposition vise à limiter l’affluence dans les TPG en raison du Covid-19.

Un nouvel horaire sera testé au Cycle d’orientation dès la fin août. Les cours commenceront de 30 à 45 minutes plus tard que d’ordinaire à la rentrée, relate la «Tribune de Genève». Les 19 établissements accueilleront les élèves entre 8h30 et 8h45. Le but est de limiter le nombre de passagers dans les Transports publics genevois (TPG) en raison du Covid-19.