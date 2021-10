Genève – Cours gratis pour bouger et méditer tout l’hiver

Athlètes dans l’âme ou amateurs aux abdos fatigués, petits et grands, «tous pourront tester, découvrir ou approfondir une discipline sportive cet hiver; et ce, gratuitement, énonce la conseillère administrative Marie Barbey-Chappuis, chargée des Sports. Ce n’est pas seulement pour le plaisir de pratiquer une activité physique, mais aussi pour créer du lien social, après les longs moins de restrictions Covid.»

La Ville de Genève remet à l’heure d’hiver un programme d’activité gratis lancé en été 2020, déjà. Du 30 octobre à fin mars – entre musculation des cuisses-abdos-fessiers (CAF), tai-chi, yoga, Gym Poussette ou pilates – les centres sportifs du Bois-des-Frères et de la Queue d’Arve accueilleront 46 cours le weekend, dans 11 disciplines, encadrés par des coaches professionnels et sur présentation du pass Covid. Certains entrainements auront tout de même lieu à l’extérieur, pour des raisons évidentes: la course à pied, par exemple.