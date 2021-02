Comment anticiper l’arrivée d’un jogger pour éviter que votre chien ne le course? De combien de temps de balade a-t-il besoin chaque jour? Quel impact peut-il avoir sur la faune et le bétail, et comment l’éviter? Autant de questions sur lesquelles devront se pencher les Neuchâtelois qui décident pour la première fois d’adopter un canidé depuis le 1er janvier 2021.

La formation obligatoire comprend deux heures de théorie, allant des obligations légales du propriétaire au ramassage des crottes en passant par les conditions d’hygiène permettant de détenir un chien dans le respect de ses besoins. «La santé et le bien-être de l’animal sont des clés pour qu’il soit bien dans sa tête, ce qui réduit le risque d’incidents et de morsures», indique Pierre-François Gobat, vétérinaire cantonal. Celles-ci sont en très légère augmentation depuis l’abandon des cours obligatoires fédéraux en 2017 (lire ci-dessous), soit 65-70 morsures par an au lieu de 50-55 auparavant.

Le cours théorique sera suivi de huit sessions pratiques de 45 minutes. Celles-ci devraient permettre de former le maître au lien qu’il doit établir avec son animal pour pouvoir le gérer correctement, afin d’éviter qu’il ne morde des passants, n’effraie des enfants, n’agresse d’autres chiens ou ne dérange des chevreuils ou des vaches. Nouveauté neuchâteloise: au lieu de se cantonner à un enclos tranquille en campagne, une partie de ces séances aura lieu en ville, pour appréhender le contrôle de son animal dans un cadre stressant pour lui – et pour son maître.

Le canton abrite environ 11’000 chiens domestiques. Chaque année, environ 1000 nouvelles bêtes arrivent dans le cheptel, dont environ la moitié chez des gens qui n’ont jamais eu de chien auparavant. «Une telle obligation devrait avoir un impact dissuasif sur les gens qui décideraient de prendre un chien sur un coup de tête», espère Corinne Bourquin, adjointe du vétérinaire cantonal. Elle rappelle que le confinement a eu un gros effet sur les envies d’adoption dans la population, et que de nombreuses SPA n’ont plus d’animaux à placer. «Pour l’instant, on n’a pas constaté d’impact sur les cas de maltraitance ou sur le nombre de morsures, mais ça ne veut pas dire que ça n’arrivera pas», ajoute-t-elle.