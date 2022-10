Iran : Cours suspendus après de violents incidents à l’uni

Les policiers ont tiré au paintball et ont également eu recours à du gaz lacrymogène ainsi qu’à des fusils à pompe.

Les cours en présentiel ont été suspendus à partir de lundi, dans la plus importante université scientifique d’Iran. De violents incidents sont survenus dimanche soir entre étudiants et forces de sécurité à Téhéran, a indiqué une agence locale. «L’Université de technologie Sharif a annoncé qu’en raison des événements récents et de la nécessité de protéger les étudiants (…), tous les cours se dérouleront virtuellement à partir du lundi», selon l’agence Mehr.