Course à pied: Dario Cologna court le marathon de Berlin en moins de 2h30

Dario Cologna en mode course à pied.

Ainsi que Dario Cologna, qui a rangé ses skis il y a 18 mois, l’a affirmé dans la «NZZ», il était naturel pour lui de se fixer un objectif élevé. Il avait d’ailleurs adressé un message de salutation aux coureurs sceptiques le 3 septembre dernier lors du semi-marathon de Sarnen. Il avait coupé la ligne en deuxième position après 1h10’39’’ de course, à huit secondes du vainqueur David Keller. «J'ai été impressionné par la performance de Dario», avait déclaré Viktor Röthlin, l’organisateur du semi-marathon. «Il ressemble beaucoup plus à un coureur que l’année dernière», avait ajouté l’ancien champion. En douze mois, la silhouette du Grison s’est affinée, il a perdu deux kilos de muscles.

A Berlin, Dario Cologna a accusé un peu moins de 26 minutes de retard sur le Kényan Eliud Kipchoge (2h02’42’’) qui a célébré sa cinquième victoire sur le marathon de la capitale allemande. Et un poil plus de 23 minutes sur le Genevois Tadesse Abraham, qui a battu le record de Suisse en 2h05’10. Il a terminé 39e de sa catégorie, celle des plus de 35 ans.