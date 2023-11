Course à pied: Le semi-marathon de Lausanne va être remesuré

Le semi-marathon de Lausanne était-il trop long? C’est ce qu’ont observé grâce à leur montre connectée plusieurs participants, dimanche dernier. Au lieu des 21, 098 km officiels, certains ont constaté au poignet des distances plus longues de 450 m à 500 m de plus. Ce qui n’est pas grave en soit, mais qui peut agacer celles et ceux qui cherchaient à améliorer leur temps de référence. «Vous voulez du rab?», ironisait un participant sur les réseaux sociaux, prenant la chose à la rigolade.

Les organisateurs, eux, ne lâchent pas l’affaire et sont prêts à faire la lumière sur cet écart. Surtout que le parcours a été mesuré en septembre par un organe officiel. L'étalonnage s’est fait de nuit, sous la conduite de la police, grâce à un vélo calibré. «La mesure du parcours se fait en ligne droite et selon la trajectoire la plus directe, précise Josette Bruchez-Bernasconi, organisatrice. On ne peut rien affirmer tant que les mesureurs ne seront pas venu recalculer le tracé.»