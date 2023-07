Course contre la montre pour éteindre un incendie sur un cargo

Le cargo remorqué

«Le courant change et ce moment est aussi utilisé pour faire tourner le Fremantle Highway, et ce pour que le navire dérive de nouveau vers l’est», ont-ils déclaré dans un communiqué, précisant que l’opération de réorientation de l’embarcation a été menée à l’aide d’un remorqueur. Le bateau doit de cette façon se maintenir «entre les chenaux de navigation afin que le trafic maritime puisse continuer d’avoir cours à une distance de sécurité suffisante», ajoutent les garde-côtes.

«Risque de désastre environnemental»

Les dernières images aériennes publiées par les garde-côtes montrent d’importants amas de fumée continuant de s’échapper de l’embarcation. «La température à bord reste très élevée et l’extinction de l’incendie est difficile», a déclaré, plus tôt jeudi, le porte-parole des garde-côtes, Edwin Granneman.

Cause de l’incendie inconnue

Les îles d’Ameland et de Terschelling, près desquelles se trouve le Fremantle Highway, font partie d’un ensemble de huit îles néerlandaises (dont cinq habitées) à cheval entre la mer des Wadden et la mer du Nord, au nord des Pays-Bas. La mer des Wadden, qui longe une région côtière s’étendant des Pays-Bas au Danemark, a été déclarée patrimoine mondial de l’Unesco et possède une riche diversité de plus de 10’000 espèces aquatiques et terrestres.