Indonésie : Course contre la montre pour retrouver les restes du Boeing

Après l’identification d’une première victime du crash d’un Boeing au large de l’Indonésie, les plongeurs poursuivent mardi une course contre la montre pour remonter à la surface les débris de l’avion.

Quelque 3600 personnes sont mobilisées pour repêcher au plus vite des restes des 62 personnes qui étaient à bord, ainsi que des pièces de l’avion et les enregistreurs de vol ou boîtes noires qui pourraient permettre de comprendre les causes de l’accident survenu au large de Djakarta samedi. Un robot sous-marin a été mis en service ainsi que des sonars pour aider les plongeurs.