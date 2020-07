Bangladesh

Course contre la montre pour sauver des tortues d’une marée de plastique

Environ 50 tonnes de déchets se sont répandus sur 10 km de plage. Dimanche matin, des carcasses d’animaux se trouvaient sur le sable.

Une marée de déchets plastiques sans précédent à Cox's Bazar, au Bangladesh, a envahi l'une des plus longues plages du monde. Cette pollution a déclenché dimanche une course pour sauver des tortues marines, a-t-on appris auprès des autorités.

«Il s'agit d'un cas unique d'invasion de plastiques» et c'est «un signal de grand danger pour la biodiversité marine», a déclaré Moazzem Hossain, un responsable d'une organisation locale de défense de l'environnement, Save the Nature Bangladesh. La quantité annuelle de déchets produits par des navires et les pays environnants qui flotte dans le golfe du Bengale représente habituellement quelque 26 tonnes, selon lui.