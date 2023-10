Course d'obstacles: Ce Vaudois a vécu un rêve sur les parcours américains

Spécialiste de courses d’obstacles (OCR) et de Spartan Race, le Vaudois Manuel Dufaux (42 ans) s’apprête à rentrer d’Amérique du Nord avec des bagages remplis de médailles. Particulièrement fructueux, le séjour automnal aux États-Unis puis au Mexique a permis à l’athlète de Crebelley (VD) de décrocher son premier podium en Championnat du monde OCR à Mammoth Lakes (USA), le 7 octobre dernier, avant de s’assurer le classement général du championnat nord-américain de Spartan Race six jours plus tard à San Luis Potosi (Mex).