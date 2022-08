E-sport : Course effrénée et indécise pour accéder aux play-off

Neuf des dix équipes se livrent une bataille sans merci pour finir dans les six premières du LEC, le championnat européen de «League of Legends».

Ex-joueur de Fnatic, Broxah (à g.) a commenté des matches captivants avec le caster Quickshot. Michal Konkol/Riot Games

Le suspense aura rarement été aussi haletant à cinq journées de la fin de la saison du LEC, le championnat européen de «League of Legends». Sur les dix équipes engagées, seule la structure BDS est d’ores et déjà éliminée de la course aux play-off. L’équipe basée à Genève n’a toutefois pas démérité pour sa première année dans l’élite, réussissant à vaincre G2 plus tôt dans la saison et en étant très près de rééditer cet exploit, vendredi. Mais avec un bilan d’une victoire pour 12 défaites, BDS va devoir déjà se projeter sur 2023.

Les neuf autres équipes mettent toutes leurs forces à chaque match pour tenter de décrocher l’une des six places en play-off. La course en tête du classement est épique: avec deux défaites ce week-end, Rogue (8 victoires, 5 revers) a été détrôné par Mad Lions (10-3), qui a marqué les esprits en battant Fnatic vendredi à l’issue d’un duel très indécis, et XL samedi. Le week-end a aussi été parfait pour Vitality, qui s’est également imposé face à XL vendredi puis, le lendemain lors d’une brillante performance, contre G2. Perkz (Vitality) a remporté de la tête et des épaules son match dans le match contre son ancien coéquipier Caps (G2).

Grâce à ses deux succès, Vitality occupe la 2e place à égalité avec Rogue, devant les équipes XL, G2 et Misfits (7-6). Elles n’ont qu’un succès d’avance sur leurs poursuivantes, à égalité au 7e rang: Astralis, SK et Fnatic. Cette dernière a subi vendredi sa 5e défaite de suite (une première en 8 ans et demi) avant de se relancer face à BDS, samedi.