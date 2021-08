«Attention au départ» - Course folle contre le train

De mille et une façons, affrontant tout autant de catastrophes, Benjamin et Antoine vont tenter d’arriver à l’heure pour les récupérer à la gare d’arrivée. Ils ont 12 heures devant eux… «Attention au départ!» ne propose rien de plus que ce qu’il vend au départ: une course contre la montre faite d’humour et de péripéties, et un duo de loosers rigolos au cœur tendre. Pas dingue, mais dans le genre, on a vu pire.