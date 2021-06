Genève - Course folle entre deux policiers: prison avec sursis

Conduite pied au plancher, feux rouges brûlés, signalisations pas respectées: l’accumulation des «violations intentionnelles des règles fondamentales de la circulation routière» a conduit deux policiers genevois au tribunal. Ce dernier les a condamnés vendredi à 18 mois de prison avec sursis chacun. Le prix à payer pour une folle course de voitures entre les deux compères , l’an passé, avec un accident à la clé, sans blessé heureusement. La facture pour les deux chauffards ne s’arrête pas là. Aujourd’hui W., jeune gendarme en période de probation au moment des faits, ne fait plus partie des forces de l’ordre. Une procédure de reclassement vise l’inspecteur M. Celui-ci devrait quitter les rangs de la police pour être recasé ailleurs dans l’administration cantonale.

Le 1er mai 2020 à 1h30 du matin, les deux hommes décident de prendre le volant et de faire la course depuis le poste de Carl-Vogt jusqu’à Perly (GE), dans leur voiture banalisée. W. embarque même à bord deux femmes, de jeunes gendarmes. Les conducteurs vont alors enchaîner les infractions. Ils brûlent allègrement plusieurs feux de signalisation. Sirène et feu bleu actionnés, alors que rien ne les autorisait à les enclencher, ils explosent aussi les radars. Ainsi, parmi les multiples excès enregistrés, la justice a noté un passage à 106 km/h sur un tronçon limité à 50 km/h à la Jonction, et une pointe à 122 km/h sur la route des Jeunes, où la vitesse autorisée est de 50 km/h.